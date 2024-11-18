Karabük'te Şerit Değiştiren Maganda Kamerada
Karabük-Bartın kara yolunda seyir halinde bulunan bir otomobil, arkasındaki aracın geçişine izin vermemek için sürekli şerit değiştirdi. Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan bu davranış cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Karabük- Bartın kara yolunda sürekli şerit değiştirerek arkasındaki aracın geçişine izin vermeyen otomobil cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Karabük'ten Bartın istikametine seyir halinde olan 74 BT 553 plakalı otomobilin sürücüsü arkasındaki araca yer vermemek için sürekli şerit değiştirdi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
O anları kaydeden sürücü "Böyle magandalar yüzünden trafiğe çıkamıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi. - KARABÜK