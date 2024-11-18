Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Şerit Değiştiren Maganda Kamerada

Karabük'te Şerit Değiştiren Maganda Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük-Bartın kara yolunda seyir halinde bulunan bir otomobil, arkasındaki aracın geçişine izin vermemek için sürekli şerit değiştirdi. Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan bu davranış cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Karabük- Bartın kara yolunda sürekli şerit değiştirerek arkasındaki aracın geçişine izin vermeyen otomobil cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Karabük'ten Bartın istikametine seyir halinde olan 74 BT 553 plakalı otomobilin sürücüsü arkasındaki araca yer vermemek için sürekli şerit değiştirdi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

O anları kaydeden sürücü "Böyle magandalar yüzünden trafiğe çıkamıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan çetesi için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

Bebek katilleri için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

 Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı

Duruşma salonu karıştı! Avukat dışarı çıkarıldı

 Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı

Ehliyet yenileme tarihine kadar uzatıldı
Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler

Kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı? EHLİYET YENİLEME 2025! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir? Yenidoğan Çetesi davası ne zaman? Yenidoğan Çetesi davası başladı mı? Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi? Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Dağdeviren ne iş yapıyor, Nobel ödülü aldı mı? Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Altın Kelebek ne zaman 2024? Altın Kelebek ödülleri hangi tarihte ve hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.