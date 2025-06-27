Karabük'te Sentetik Ecza İle Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 50 adet sentetik ecza ile yakalanan bir şahıs, ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Karabük'te üzerinde 50 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde yapılan operasyonda, 1 şahsın üzerinde, eşyalarında ve ikametinde yapılan aramada 50 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa