Karabük'te Sentetik Ecza Haplarıyla Yakalanan 4 Kişi Gözaltında

Karabük'te üzerlerinde ve araçlarında 12 adet sentetik ecza hap ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde yaptıkları çalışmada 4 şahsın üzerinde, eşyalarında ve bulundukları araçta yaptıkları aramada 12 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. - KARABÜK