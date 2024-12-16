Karabük'te Sentetik Ecza Haplarıyla Yakalanan 4 Kişi Gözaltında
Karabük'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda 4 kişinin üzerinde ve araçlarında toplam 12 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Karabük'te üzerlerinde ve araçlarında 12 adet sentetik ecza hap ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde yaptıkları çalışmada 4 şahsın üzerinde, eşyalarında ve bulundukları araçta yaptıkları aramada 12 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa