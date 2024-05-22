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Karabük'te Sentetik Ecza Hapı ve Bonzai Operasyonu

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapılan operasyonda sentetik ecza hapı, bonzai ve kök kenevir ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapılan operasyonda sentetik ecza hapı, bonzai ve kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eskipazar ilçesinde yapılan operasyon çerçevesinde 1 şahsın aracında ve ikametinde gerçekleştirilen aramada; 95 adet 300 mg sentetik ecza, 6 gram sentetik bonzai ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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