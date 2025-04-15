Karabük'te Sentetik Ecza Hapı Operasyonu
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 15 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Karabük'te düzenlenen operasyonda 15 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda 1 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 15 adet sentetik ecza hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa