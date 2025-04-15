Karabük'te Sentetik Ecza Hapı Operasyonu

Karabük'te düzenlenen operasyonda 15 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda 1 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 15 adet sentetik ecza hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK