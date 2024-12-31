Karabük'te Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Karabük'te bir şahsın üzerinde 13 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir merkezinde bir lahaın üzerinde arama yaptı. Aramada 13 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK