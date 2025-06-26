Karabük'te Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Karabük'te Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda bir şahsın üzerinde 17 adet sentetik ecza ilacı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Karabük'te üzerinden 17 adet sentetik ecza ele geçirilen şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde şüphelendikleri şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramada 17 adet sentetik ecza ilacı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa