Karabük'te Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Karabük'te Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda bir şahsın üzerinde 17 adet sentetik ecza ilacı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Karabük'te üzerinden 17 adet sentetik ecza ele geçirilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde şüphelendikleri şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramada 17 adet sentetik ecza ilacı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gürültüsünden şikayetçi oldukları komşularının kapısına bomba yerleştirdiler

Gürültücü komşudan kan donduran bir planla kurtuldular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı

Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı

Üniversitede tartışma yaratan görüntü! Bir bayrağa tepkiler çığ gibi
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Süveyş Kanalı'nda korku dolu anlar: Dev yük gemisi limana çarptı!

Süveyş Kanalı'nda korku dolu anlar: Dev yük gemisi limana çarptı!
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör

Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.