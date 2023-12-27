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Karabük'te Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Karabük'ün Cumayanı Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karabük'ün Cumayanı Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Cumayanı Sanayi Sitesi'nde bulunan dorse tamir dükkanında meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangında alevleri fark eden sanayi esnafı durumu 112 ihbar hattı ile iş yeri sahibine bilgi verdi. Tamirhane dükkanından yükselen alevlerin akşamın karanlığını aydınlattığı yangına Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin hızla büyüdüğü yangın diğer dükkanlara sıçramadan itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili tamirhanede maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Karabük Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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