Karabük'te sahte para operasyonu: 1 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yıl öncesi piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerinde yapılan operasyonda T.D. ve H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şahıslardan T.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Safranbolu Hisarcık Karabük 3. Sayfa Haberler

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