Karabük'te Sahte Alkol Operasyonu: 6 Litre El Yapımı Alkol Ele Geçirildi

Karabük'te yapılan operasyonda sahte alkol alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada 6 litre el yapımı alkol, 20 litre etil alkol, 3 adet viski ve rakı yapımında kullanılan alkol kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK