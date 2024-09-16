Karabük'te Sahte Alkol Operasyonu: 6 Litre El Yapımı Alkol Ele Geçirildi
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahsın ikametinde 6 litre el yapımı alkol ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. Zanlı ise mahkemece serbest bırakıldı.
Karabük'te yapılan operasyonda sahte alkol alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada 6 litre el yapımı alkol, 20 litre etil alkol, 3 adet viski ve rakı yapımında kullanılan alkol kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK