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Karabük'te Sağanak Sonrası Yollar Göle Döndü

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Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası göle dönen yollarda araçlar mahsur kalırken, alt geçitte meydana gelen su birikintisi nedeniyle trafik ulaşıma çift yönlü kapandı.

Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası göle dönen yollarda araçlar mahsur kalırken, alt geçitte meydana gelen su birikintisi nedeniyle trafik ulaşıma çift yönlü kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur etkili oldu. Metrekareye 39 kilogram yağışın düştüğü Safranbolu ilçesinde yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan ilçede çok sayıda araç arıza yaparak sular içerisinde kaldı.

Öte yandan, metrekareye 39 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde de yollar dere yataklarına döndü. Hayatı felç eden yağış sonrası alt geçitte meydana gelen su birikintileri nedeniyle trafik ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafik polisleri güvenlik önlemi alırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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