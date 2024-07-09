Karabük'te Ruhsatsız Tabanca ve Fişeklerle Yakalanan 3 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Karabük'te yapılan bir faaliyet sırasında durdurulan 3 kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldılar.
Karabük'te ruhsatsız tabanca ve fişeklerle yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Merkez'de icra edilen faaliyette 3 şahıs şüphe üzerine durduruldu. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK