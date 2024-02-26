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Karabük'te Ruhsatsız Tabanca ve Bandrolsüz Sigara Operasyonu

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Karabük'te yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca, mermi ve bandrolsüz sigara ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı.

Karabük'te yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca, mermi ve bandrolsüz sigara ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde E.G.'nin iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 42 adet mermi, 6 bin 978 adet makaron, 12 paket bandrolsüz sigara, 240 dal sigara, 3 adet cinsel içerikli macun ele geçirildi.

Gözaltına zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Karabük Güvenlik Ceza Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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