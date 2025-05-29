Karabük'te Ruhsatsız Silah ve Mermi Operasyonu: 4 Gözaltı

Karabük'te Ruhsatsız Silah ve Mermi Operasyonu: 4 Gözaltı
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Karabük'te düzenlenen iki ayrı operasyonda, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mermi ele geçirildi, dört şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabancalar ile çeşitli çaplarda çok sayıda mermi ele geçirilirken 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucu operasyon düzenlendi.

İl merkezi ve Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 7.65 mm çapında Baretta marka ruhsatsız tabanca, Pietro Beretta marka ruhsatsız tabanca, iki adet Glock marka ruhsatsız tabanca ile 292 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Operasyonlarda T.Y.Y., R.Y., Ö.T. ve Ş.S. isimli şüpheliler gözaltına alınırken haklarında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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