Karabük'te ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir evde çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ilçe genelinde genel asayiş ve güvenliğin temini çerçevesinde Mermer Mahallesi'nde ruhsatsız silah ve tüfek bulundurduğu ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet şarjör, 18 adet tabanca fişeği, 59 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda A.T. isimli şahıs ise gözaltına alındı. - KARABÜK