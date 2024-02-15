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Karabük'te ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir evde yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi bulundu. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir evde çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ilçe genelinde genel asayiş ve güvenliğin temini çerçevesinde Mermer Mahallesi'nde ruhsatsız silah ve tüfek bulundurduğu ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet şarjör, 18 adet tabanca fişeği, 59 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda A.T. isimli şahıs ise gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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