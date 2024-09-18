Karabük'te Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın üzerinde ruhsatsız 7,65 milimetre çapında tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Karabük'te bir şahsın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan çalışmada, bir şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 7,65 milimetre çapında tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi.
Silaha el konulurken, gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK