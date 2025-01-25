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Karabük'te Römorklu Dorse Park Halindeki Araçlara Çarptı

Karabük'te Römorklu Dorse Park Halindeki Araçlara Çarptı
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Karabük'te bir kamyondan ayrılan römorklu dorse, park halindeki iki otomobile çarparak maddi hasara yol açtı. Olayda kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

Karabük'te kamyondan ayrılan römorklu dorse park halindeki iki otomobile çarparak maddi hasar oluşturdu.

Olay, Şirinevler Mahallesi Nilüfer Sokak'ta meydana geldi. Hakan T. idaresindeki 06 ED 4965 plakalı kamyona bağlı 34 GH 2540 plakalı römorklu dorse, Fatih Caddesi'nden dönüş yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle bağlı olduğu kamyon kasasından ayrılarak rampa aşağıya sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen dorse, park halindeki 78 AP 778 ve 78 AAC 381 plakalı iki otomobile çarparak durabildi. Olay anında kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken otomobillerde büyük çaplı maddi hasar oluştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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