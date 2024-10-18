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Karabük'te Roma Dönemine Ait 39 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 16 sikke ve çeşitli tarihi objelerle birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait sikke ile değişik objelerden oluşan 39 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenice İlçesine bağlı Yortan beldesinde yapılan operasyonda 16 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke 6 adet kolye başlığı ve kolye haç, 9 adet minyatür obje, 4 adet yüzük, çan, kaşık, heykel, kupa, ve ruhsat av tüfeği ele geçirildi. 39 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerle birlikte T.A., N.T. ve C.O. isimli şahıslar hakkında 2863 SKM suçundan işlem yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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