Karabük'te Restoranın Kazan Dairesinde Yangın

Karabük'te bir restoranın kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyü Çevriköprü mevkiindeki bir restoranın kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kazan dairesinden yükselen duman ve alevlere yoldan geçmekte olan beton mikserinin su tankeri ile müdahale edilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın tamamen söndürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK