Karabük'te Polisi Şaşırtan Uyuşturucu Yakalama
Karabük'te düzenlenen rutin denetimlerde bir şahsın üzerinde bonzai ve sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Karabük'te polisin şüphe üzerine arama yaptığı şüphelinin üzerinden bonzai ve sentetik hap çıktı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde rutin denetim yapan ekipler, C.S.Ö. isimli şahsın üst aramasında 2.76 gram ağırlığında sentetik kannabinoid maddesi ve 14 adet sentetik ecza ele geçirdi. Emniyette ifadesi alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK