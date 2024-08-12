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Karabük'te polis otosuyla çarpışan araç devrildi, sürücü yaralandı

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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında polis otosuyla çarpışan hafif ticari araç devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Karabük'te polis otosuyla çarpıştıktan sonra devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1 No'lu Caddede meydana geldi. Tunahan A. idaresindeki 78 AAE 230 plakalı otomobil polis otosuyla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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