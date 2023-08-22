Karabük'te park halindeki motosiklet çalındı

Karabük'te bir iş yerinin önünde park halinde bulunan motosikletin bir kişi tarafından çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Motosikletin sahibi şikayetçi oldu ve polis ekipleri şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.