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Karabük'te Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

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Karabük'te park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı ve yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Karabük'te park halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan Tayfun Korkut'a ait otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile yanan araca müdahale ederken, yangın kısa sürede söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması yaptı.

Maddi hasara yol açan yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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