Karabük'te Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçan Sürücü Güvenlik Kamerasında

Karabük'te Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçan Sürücü Güvenlik Kamerasında
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Karabük'te bir otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası görüntüleri ile durumu polise bildiren aracın sahibi, kaçan sürücünün bulunmasını talep etti.

Karabük'te bir otomobilin park halindeki araca çarpıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, park halindeki Emrah Gülen'e ait 78 BU 232 plakalı otomobile çarptı. Bir süre bekleyen sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah uyandığında aracın ön kısmındaki hasarı gören Emrah Gülen, güvenlik kamerasını inceledikten sonra kaçan şahsın bulunması için önce polis merkezine ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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