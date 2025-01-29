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Karabük'te Park Halindeki Araca Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Karabük'te Park Halindeki Araca Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
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Safranbolu'da park halindeki bir araca çarpan otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 78 BB 590 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü ile eşi yaralanırken, park halindeki otomobil de zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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