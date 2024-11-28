Karabük'te Otomobilde Yangın: Traktör ve Evde Hasar

Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale gelirken, yanındaki traktör ile evde de hasar oluştu.

Olay, Tandır köyünde meydana geldi. Hüseyin Özçelik'e ait park halindeki 78 AL 196 plakalı otomobilde yangın çıktı. Alevler, aracın yanında bulunan traktöre ve eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, traktör ve evde de hasar oluştu. - KARABÜK