Üye Girişi
Haberler
Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

 Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer

Putin, elindeki en güçlü silahla tehdit etti: Toz olursunuz

 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı
Yenidoğan çetesi üyesinden kan donduran sözler: '500 gram zaten, çek tüpünü gitsin' dedi

Kaya bebekle ilgili itirafı, mahkeme salonunu buz kestirdi: 500 gram zaten...

Karabük'te Otomobilde Yangın: Traktör ve Evde Hasar

Karabük'te Otomobilde Yangın: Traktör ve Evde Hasar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Tandır köyünde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, yanındaki traktör ve evde hasara yol açtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale gelirken, yanındaki traktör ile evde de hasar oluştu.

Olay, Tandır köyünde meydana geldi. Hüseyin Özçelik'e ait park halindeki 78 AL 196 plakalı otomobilde yangın çıktı. Alevler, aracın yanında bulunan traktöre ve eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, traktör ve evde de hasar oluştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kalçasını tuttuğu fotoğrafla adından söz ettirdi
img

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
img

Değirmenin suyunun nereden geldiği belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 28-29 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Kasım Torbalı, Ödemiş, Narlıdere su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 28-29 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Kasım Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bergen'in mezarı neden kafeste, kilitli? Bergen'in mezarı nerede, hangi mezarlıkta? Bergen öldü mü, yaşıyor mu? Bergen nasıl öldü? Bergen ne zaman, neden öldü? Bergen kimdir? Bergen Bergen gerçek hayat hikayesi nedir? Halis Serbest öldü mü, yaşıyor mu? Halis Serbest hapiste mi? Bergen filmi nerede çekildi? Bergen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bergen filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.