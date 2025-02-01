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Karabük'te Otomobil ve Cip Çarpıştı: İki Yaralı

Karabük'te Otomobil ve Cip Çarpıştı: İki Yaralı
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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobil ile cip çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te otomobil ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza Alpaslan Caddesinde meydana geldi. F.Ö. idaresindeki 78 AAP 764 plakalı cip, C.N.K. idaresindeki 06 KA 4190 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu olarak bulunan D.M.O yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kendi imkanları ile hastaneye başvururken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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