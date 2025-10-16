Haberler

Karabük'te Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Karabük'te Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Karabük-Gerede karayolu Ortaköy mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Gerede karayolu Ortaköy mevkiinde meydana geldi. Gerede ilçesi istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan K.Ç. idaresindeki 35 CKT 612 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla atarak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü K.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. K.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KARABÜK



