Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar- Karabük kara yolu Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. İ.Ş. idaresindeki 34 SL3762 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile H.Ş., M.Ö.Ş. (9) ve H.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eskipazar Karabük Güvenlik Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title