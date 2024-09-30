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Karabük'te Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı

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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın detayları araştırılıyor.

Karabük'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

KARABÜK - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza Safranbolu- Karabük kara yolu 5000 Evler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. M.M.K. idaresindeki 78 AAH 733 plakalı otomobil, Safranbolu istikametinden Balıklar Kayası istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce önündeki A.T. idaresindeki 78 ABR 117 plakalı otomobile ardından köprü duvarına çarptı.

Kazada sürücülerle birlikte Ş.B.Ş., M.T., N.T., A.M.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Özel Medikar Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa

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