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Karabük'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Karabük'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı
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Karabük'te meydana gelen otomobil kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve hastaneye kaldırdı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, PTT Kavşağında meydana geldi. Ayhan B. (34) idaresindeki 78 AAV 992 plakalı otomobil, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi istikametinden Ceviz Kent TOKİ istikametine seyir halindeyken Yılmaz S. (41) idaresindeki 78 AAT 328 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 78 AAV 992 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Nurcan B. (39), Muhammed Ali B. (10), Zeynep Betül B. (8) ve Enes Eymen B. (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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