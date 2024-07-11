Karabük'te Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cumayanı Köyü mevkiinde meydana geldi. E.Y. (35) idaresindeki 37 ACR 497 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kazada G.A., Y.A. ve B.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK