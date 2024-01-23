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Karabük'te Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Karabük'te meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaralandı. Yeşil Mahalle'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü M.A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de S.Ç. yönetimindeki 78 ABH 634 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 78 ABN 976 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirken, kazada sürücü M.A. yaralandı. Yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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