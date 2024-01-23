Karabük'te Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de S.Ç. yönetimindeki 78 ABH 634 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 78 ABN 976 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirken, kazada sürücü M.A. yaralandı. Yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK