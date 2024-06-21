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Karabük'te Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Karabük'te aynı istikamette seyreden iki otomobil çarpışarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te aynı istikamette seyreden iki otomobil çarpışarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Eskipazar D755 karayolu Acıöz köyü mevkiinde meydana geldi. Aynı istikamette seyreden Badegül C. idaresindeki 06 DVU 995 Mercedes marka otomobil ile Muhammet Fatih K. 34 KK 4890 Opel marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Mercedes marka otomobil yolun sol tarafına takla atarak devrilirken, diğer otomobil ise bariyer çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte her iki araçta bulunan Muhammed Fatih K., İsmet K., Satiye K. ile Zarife Cavtekin (72) ve Hulusi G. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu sırada kazada durumu ağır olan ve kalbi duran Zarife Cavtekin sağlık ekiplerinin dakikalarca müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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