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Karabük'te Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir otomobil demir bariyeri kırarak ırmağa uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin demir bariyeri kırıp ırmağa uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice-Karabük karayolu Soğuksu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Arif Bektaş idaresindeki 78 ABF 925 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyeri kırıp 5 metreden Filyos Çayına uçtu. Kazada sürücü ile eşi Seher Bektaş yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edilirken, suyun içerisinde kalan otomobili gören bazı gençler çaya atlayarak araç içerisindekileri çıkarmak için canla başla mücadele gösterdi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarıyla araçtan çıkarılan çift ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Arif Bektaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen çiftin oğlunun feryadı yürekleri dağlarken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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