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Karabük'te Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

Karabük'te Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı
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Karabük'te Aydınlıklevler Mahallesi'nde otomobilin su kanalı korkuluklarına çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Karabük'te su kanalı korkuluklarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıklevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi istikametine seyir halinde olan L.U. yönetimindeki 34 TL 3186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalı koruma demirlerine çarptı. Kazayı gören çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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