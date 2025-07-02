Karabük'te Otomobil ile Panelvan Minibüs Çarpıştı
Karabük'te meydana gelen kazada otomobil ile panelvan minibüs çarpıştı. Maddi hasarla atlatılan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmadı ve inceleme başlatıldı.
Karabük'te otomobille panelvan minibüsün çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyir halinde olan otomobil, panelvan minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa