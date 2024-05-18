Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

Karabük'te aynı yönde seyir halinde olan otomobil ile motosikletin çarpıştığı yaralamalı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfık Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden E.A. (21) idaresindeki 78 BB 649 plakalı otomobil, önünde seyir halindeyken sağa dönüş yapmak isteyen E.A. (17) idaresindeki 78 ABM 765 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, çöp konteynerine ve bir evin bahçesinin demir korkuluklarına çarparak durabilirken, motosikletle sürüklenen E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Facianın eşiğinden dönülen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KARABÜK