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Karabük'te otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 4 yaralı

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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Eskipazar Karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. H.G. idaresindeki78 ABM 071 plakalı hafif ticari araç, Eskipazar ilçesi istikametine seyir halindeyken B. E. idaresindeki 78 SS 908 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle su kanalına düşen araçlardaki B.E., I.E., G.K. ve H.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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