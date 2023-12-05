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Karabük'te otomobil dubaları kırarak durdu

5 Aralık 2023 15:42 Son Güncelleme: 15:43 Abone Ol

Karabük'te kontrolden çıkan bir otomobilin, bir kafenin önünde bulunan taş dubaları kırarak durduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza sırasında olay yerinde kimsenin olmaması faciayı engelledi.