Karabük'te otomobil dubaları kırarak durdu
Karabük'te kontrolden çıkan bir otomobilin, bir kafenin önünde bulunan taş dubaları kırarak durduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza sırasında olay yerinde kimsenin olmaması faciayı engelledi.
Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin dubaları kırarak durduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Üniversite Mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 78 AAN 796 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir kafenin önünde bulunan taş dubaları kırdı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sırasında olay yerinde kimsenin olmaması faciayı engellerken araçta maddi hasar oluştu. - KARABÜK