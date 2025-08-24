Karabük'te Otomobil Apartmanın Bahçesine Düştü, 3 Yaralı

Karabük'te Otomobil Apartmanın Bahçesine Düştü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir otomobil, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra bir apartmanın bahçesine düştü. Olayda 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te bir otomobilin hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra bir apartmanın bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde'de meydana geldi. B.D. idaresindeki 06 TNM 66 plakalı otomobil, B.İ.A. idaresindeki 34 DRN 934 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada her iki aracın sürücüleri ile birlikte A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uzman isimden Ankara için deprem uyardı: 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip

Uzman isim o kentimizi işaret etti! Korkutan deprem uyarısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın yeni kaleci transferi

Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.