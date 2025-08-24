Karabük'te Otomobil Apartmanın Bahçesine Düştü, 3 Yaralı

Karabük'te bir otomobilin hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra bir apartmanın bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde'de meydana geldi. B.D. idaresindeki 06 TNM 66 plakalı otomobil, B.İ.A. idaresindeki 34 DRN 934 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada her iki aracın sürücüleri ile birlikte A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK