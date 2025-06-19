Karabük'te otomobil ağaçla çarpıp apartmanın önünde devrildi: 5 yaralı

Rampa aşağı kayıp ağaca çarpan otomobil apartman girişinde devrildi: 5 yaralı

KARABÜK - Karabük'te rampa aşağıya kayan otomobil ağaca çarptıktan sonra bir apartmanın girişinde devrildi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, 100.Yıl mahallesi 1048 nolu sokak üzerinde meydana geldi.

Arzu K. idaresindeki 34 BH 8013 plakalı otomobili ile 100. Yıl mahallesi 1048 sokakta yokuş yukarı çıkmak isterken aracını geriye kaçırıp yolun solunda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil daha sonra aynı sokak üzerindeki bir apartmanın giriş kapısına çarpması sonucu yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmandaki ve çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobil içinden çıkarılan sürücü Arzu K. (52), yolcu olarak bulunan Sevgi E. (54), Hanife Y. (76), Fatma D. ve Zeliha H. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.