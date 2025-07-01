Karabük'te Otobüs Durağının Camlarını Kıran Şahıs Kamerada

Karabük'te Otobüs Durağının Camlarını Kıran Şahıs Kamerada
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Karabük'te yabancı uyruklu bir kişi, otobüs durağının camlarını kırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti ve şahıs polis merkezine götürüldü.

Karabük'te otobüs durağının camlarını kıran şahıs cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir kişi otobüs durağının camlarını henüz bilinmeyen bir nedenle attığı taşlarla kırdı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilirken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Durakta maddi hasara neden olan şahıs polis merkezine götürüldü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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