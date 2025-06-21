Karabük'te Otluk Alanda Yangın Korkuya Neden Oldu

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Karabük'te Kurtuluş Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, vatandaşların hızlı müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin zamanında gelmesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Otluk alanda korkutan yangın

KARABÜK - Karabük'te otluk alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

Merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Vatandaşların hortum ile müdahale ettiği yangına çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÜNLÜ - 3.Sayfa
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