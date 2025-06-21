Karabük'te Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Karabük'te Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük’ün Kurtuluş Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te otluk alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

Merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Vatandaşların hortum ile müdahale ettiği yangına çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü

Damat gelini tokatladı, en mutlu günleri kabusa döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı

Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Fenerbahçe'ye 22'lik süper yıldız geliyor

Fenerbahçe'ye 22'lik süper yıldız
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.