Karabük'te Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Karabük’ün Kurtuluş Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'te otluk alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.
Merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Vatandaşların hortum ile müdahale ettiği yangına çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa