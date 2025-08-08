Karabük'te Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürüldü.

Olay Adatepe Mahallesi Umurbey Sokak'ta meydana geldi. Otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ilk önce vatandaşlar ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK