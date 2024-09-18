Karabük'te Ortaokul Öğrencisi Bıçakla Arkadaşlarını Tehdit Etti

Karabük'te bir ortaokul öğrencisi, arkadaşlarına bıçakla saldırarak tehditlerde bulundu. O anlar bir velinin cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi D.D, bu yıl başladığı okulda yanında getirdiği çakmakla başka öğrencilerin saçlarını yaktı. Diğer veliler ise öğrencinin yaptığı zorbalık nedeniyle okul müdürüne şikayette bulundu. Çocuklarının zarar görmesinden korkan ve D.D'nin hareketlerini takip eden veliler, D.D'nin diğer çocuklara saldırdığını fark etti. D.D, arkadaşından aldığı bıçakla diğer çocukları tehdit ederken, o anlar ise bir velinin cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde D.D'nin arkadaşından bıçağı aldığı, ardından bir çocuğun üzerine koştuğu ve tehdit ettiği anlar yer aldı.

Veliler, görüntülerle birlikte emniyete giderek D.D, hakkında şikayette bulunacaklarını açıkladı. - KARABÜK