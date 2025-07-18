Karabük'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Karabük'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde Pürçükören Mahallesi'nde çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınına ekipler müdahale etmeye başladı.

Pürçükören Merkez Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılmaya başladı. Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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