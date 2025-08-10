Karabük'te Orman Yangınında Arazöz Kaza Yaptı, 2 Personel Yaralandı

Güncelleme:
Karabük'te orman yangınında soğutma çalışmaları yapan arazöz, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 personel hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Arıcak köyü mevkiindeki orman yangınında soğutma çalışmaları yaptığı sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Aracın hurda yığınına döndüğü kazada Abdullah Kamil Köse ve Cüneyt Alaoğlu hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
