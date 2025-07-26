Karabük'te Orman Yangınına Yoğun Mücadele

Karabük'te Orman Yangınına Yoğun Mücadele
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Karabük'te 4 gün önce başlayan orman yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle büyümeye devam ediyor. Ekipler ve vatandaşlar, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba harcıyor.

Karabük'te rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerleyen orman yangınına karşı yoğun mücadele veriliyor.

Karabük'te 4 gün önce başlayan yangında 77 saat geride kaldı. Yer yer şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın tekrar tekrar alevlenerek büyüyor. Merkeze bağlı Üçbaşlar köyü yakınındaki ormanlık alana sıçrayan alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Ekipler ile vatandaşlar yangının evlere sıçramaması için yoğun mücadele veriyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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